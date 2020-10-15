На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку
-
- 29
Вчені міжнародного об'єднання Global Flyway Network, яке відстежує довготривалі перельоти птахів, заявили про новий світовий рекорд найдовшого безперервного польоту. За 11 днів грицик малий пролетів без зупинки з Аляски до новозеландського Окленда.
За словами вченого Джесса Конкліна, птах грицик малий вилетів з Аляски 16 вересня і прибув у бухту недалеко від новозеландського міста Окленд 27 вересня. Птаха зловили у кінці 2019 року і на його лапку тоді повісили 5-грамовий приймач, який передавав дані про його місцезнаходження на супутник.
І ще: В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
Як показали супутникові дані, грицик малий подолав 12 854 кілометрів, летячи на швидкості до 88,5 кілометрів на годину. За словами Конкліна, реально птах пролетів десь 12 200 км (різниця – через неточності вимірювання), але це все одно новий рекорд.
Попередній рекорд найдовшого безперервного польоту вчені зафіксували у 2007 році. Тоді птах пролетів 11680 км.
Дивіться також: Американець утікав від пуми та гучно лаявся при цьому: кумедне відео
-
14:54iPhone 12 показали "вживу" в ефірі американського телешоу: відео
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
14:14Фінська авіакомпанія почне продавати страви з бізнес-класу у супермаркетах, і ось чому
-
13:57Вийде ще один сезон детективного серіалу Декстер, який завершився у 2013 році
-
13:42Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:20Павло Зібров показав, як виглядав без вусів
-
13:07Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку
-
12:44Медики розповіли, яких вітамінів потребує організм восени
-
12:20Наталя Могилевська засвітила екстремальне декольте без білизни: гаряче фото
-
12:00Привітання з ювілеєм 70 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
11:51В Україні помітили незвичайне авто служби охорони, яке є одним із найдорожчих у світі
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
11:13Apple зняла з виробництва два iPhone: які моделі стали застарілими
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:46У мережі з'явився пікантний флешмоб через груди прем'єр-міністерки Фінляндії: фото
-
10:15Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
09:51Названо компанію, яка очолила рейтинг найвідповідальніших роботодавців
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
08:54Ніколас Кейдж у брутальній рожевій куртці став зіркою мережі (фото)
-
08:23Скільки годин потрібно спати, щоб ясно мислити
-
07:50Які продукти пришвидшують старіння
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
21:2215 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня
-
07:19Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
- 12 жовтня
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)
-
07:13Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах