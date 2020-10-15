Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку

Вчені міжнародного об'єднання Global Flyway Network, яке відстежує довготривалі перельоти птахів, заявили про новий світовий рекорд найдовшого безперервного польоту. За 11 днів грицик малий пролетів без зупинки з Аляски до новозеландського Окленда.

За словами вченого Джесса Конкліна, птах грицик малий вилетів з Аляски 16 вересня і прибув у бухту недалеко від новозеландського міста Окленд 27 вересня. Птаха зловили у кінці 2019 року і на його лапку тоді повісили 5-грамовий приймач, який передавав дані про його місцезнаходження на супутник.

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Як показали супутникові дані, грицик малий подолав 12 854 кілометрів, летячи на швидкості до 88,5 кілометрів на годину. За словами Конкліна, реально птах пролетів десь 12 200 км (різниця – через неточності вимірювання), але це все одно новий рекорд.

Попередній рекорд найдовшого безперервного польоту вчені зафіксували у 2007 році. Тоді птах пролетів 11680 км.

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