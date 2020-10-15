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Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку

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Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку - фото 1

Вчені міжнародного об'єднання Global Flyway Network, яке відстежує довготривалі перельоти птахів, заявили про новий світовий рекорд найдовшого безперервного польоту. За 11 днів грицик малий пролетів без зупинки з Аляски до новозеландського Окленда.

За словами вченого Джесса Конкліна, птах грицик малий вилетів з Аляски 16 вересня і прибув у бухту недалеко від новозеландського міста Окленд 27 вересня. Птаха зловили у кінці 2019 року і на його лапку тоді повісили 5-грамовий приймач, який передавав дані про його місцезнаходження на супутник.

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Як показали супутникові дані, грицик малий подолав 12 854 кілометрів, летячи на швидкості до 88,5 кілометрів на годину. За словами Конкліна, реально птах пролетів десь 12 200 км (різниця – через неточності вимірювання), але це все одно новий рекорд.

Попередній рекорд найдовшого безперервного польоту вчені зафіксували у 2007 році. Тоді птах пролетів 11680 км.

Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку - фото 430345

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Джерело: theguardian
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