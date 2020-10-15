Рибалка упіймав найбільшого коропа у Великобританії: фотофакт

38-річному британцю Вейну Менсфорду вдалося зловити у Кембриджширі найбільшого дзеркального коропа у Великобританії вагою 34 кілограми. Однак чоловік не став офіційно фіксувати рекорд.

Рибалка відразу ж перевірив ще раз вагу коропа на вагах друга. Його улов виявився на 3,1 кілограма важчий, ніж нинішній рекордсмен. Представник організації, що фіксує рибальські рекорди у Великобританії, заявив, що з поваги до Менсфорда відмовиться від коментарів. Однак він зазначив, що раніше риби, спіймані в тому ж озері, не фіксувалися як рекордні, оскільки їх підгодовують.

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Крім цього, відзначається, що спійману Вейном рибу запустили в озеро кілька років тому. Вона була привезена з-за кордону і важила шість кілограмів. Рибалки вважають, що її не можна вважати споконвічною британською мешканкою водойми, а тому рекорд не повинен фіксуватися.

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