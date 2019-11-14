У США створили м'ясо з повітря, яке можуть їсти вегани

Американська компанія Air Protein зуміла створити м'ясо просто з повітря, яке припаде до душі і м'ясоїдам, і веганам. І смак, і користь не відрізняється від справжнього!

Компанія Air Protein вирішила скористатись технологією NASA, яку в космічному агентстві вигадали ще у 1960-х. Американці зуміли виробляти їжу завдяки мікробам-гідрогенотрофам, які з вуглекислого газу здатні робити їжу з вуглекислого газу.

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Щоправда, сьогодні концепцію змінили, адже технологи навчили мікробів створювати з азоту, кисню, та вуглекислого газу поживне борошно. Саме це борошно і є основою для м'яса, і на його виготовлення йде кілька годин. Сам процес більше нагадує процес вироблення йогуртів чи пива.

airprotein.com

І хоч звучить це доволі серйозно, але на смак та за користю зовсім не відрізняється від звичайного м'яса. Воно багате на вітаміни, а сам білок має подібну до тваринного структуру.



Щоправда, поки компанія Air Protein, на жаль, не планує налагоджувати масове виробництво, адже збирається зробити з повітря не лише м'ясо, а й пасту, каші і навіть напої.

airprotein.com

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