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Що відбувається з організмом, коли ви пропускаєте прийоми їжі
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Безсистемне голодування замість втрати ваги приносить лише проблеми, які відразу і не прив'яжеш до пропусків прийомів їжі.
Нездорова втрата ваги
Говорячи, що ви відмовляєтеся від обіду, щоб скинути кілька кілограмів, потрібно бути готовим, що бажання збудеться, але трохи не так, як планувалося. Річ у тому, що пропуски прийомів їжі дійсно можуть спровокувати втрату ваги за умови, що ви не будете заповнювати "прогалини" під час вечері або перекусів. От тільки спалюватися при цьому буде не підшкірний жир, а кров'ю зароблені в спортивному залі м'язи.
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Ненормальний приріст ваги
У непростій ситуації з втратою ваги в безсистемній дієті є і зворотна сторона. Коли ви усвідомлюєте помилку і почнете правильно і регулярно харчуватися, вам все одно доведеться ще набрати масу. Може ускладнити повернення до лав здорових людей і неусвідомлене переїдання, яке без користі буде підвищувати рівень цукру в крові.
Крихкість і блідість
Уже позначений програш в споживанні корисних речовин в період нерегулярного харчування, здавалося б, можна компенсувати прийомом мультивітамінних комплексів, але ні. На ділі через зниження надходження в організм білків і жирів багато вітамінів просто не засвоюються належним чином, що очікувано призводить до погіршення стану шкіри і волосся.
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