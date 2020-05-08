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У США стають популярними коронавірусні вечірки: у чому їхній сенс

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У США стають популярними коронавірусні вечірки: у чому їхній сенс - фото 1

Американці почали влаштовувати вечірки, на які запрошують усіх охочих, серед яких і хворих на коронавірус. Гості з такого свята йдуть задоволеними. Адже на меті підпільних розваг – підхопити COVID-19.

У штаті Вашингтон, США, проходять Коронавірусні вечірки. Люди збираються на них, щоб як слід повеселитися і головне – заразитися COVID-19. Однак їх мотивує не бажання піти з життя. Так вони сподіваються підхопити інфекцію, щоб скоріше отримати до неї імунітет.

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Серед запрошених на такі вечірки – носії коронавірусної інфекції. Інші ж гості прагнуть з ним поспілкуватися. І повідомляється, що двоє людей з близько 20 осіб, які відвідали одну з таких вечірок, вже отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Їх вирішили не госпіталізовувати, бо у хворих немає ознак тяжкого перебігу захворювання.

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Джерело: techtimes
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