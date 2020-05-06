Ресторан в Амстердамі запропонував відвідувачам повечеряти у теплицях: фотофакт

Ресторан Mediamatic ETEN в Амстердамі запропонував своїм відвідувачам повечеряти у спеціальних соціально розділених скляних кабінках. Представники ресторану уточнили, що місцева влада може скасувати вечері, але тоді вони повністю компенсують бронь.

Соціально віддалений столик на двох можна було забронювати на вечір будь-якого числа з 21 травня по 27 червня, однак ресторан повідомив, що всі місця вже зайняті. При цьому вартість вечері на двох з чотирьох страв складає 100 євро. Проте, безпека перебування у таких теплицях під час пандемії викликає сумніви – відвідувачі спілкуються як мінімум з офіціантами, а ті, своєю чергою, з кухарями та іншими колегами та відвідувачами.

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В умовах карантину, самоізоляції та соціальної дистанції люди стали набагато менше спілкуватися особисто, і багато хто з такого спілкування почав нудьгувати. Доходить вже до того, що дехто організовує автодискотеки просто неба (безпека для їхніх відвідувачів і екології вкрай сумнівна), тому й ідея вечір у "теплицях" теж має право на існування. А чому б і ні?

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