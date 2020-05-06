У США випустили додаток для відстеження симптомів коронавірусу

Учені у США розробили додаток COVID Symptom Tracker, який призначений для швидкого збору інформації, щоб допомогти відреагувати на пандемію. Раннє використання додатка в США і Великобританії дозволило отримати цінні дані про COVID-19 для лікарів, вчених і державних службовців.

Додаток COVID Symptom Tracker призначений для надання інформації про те, де розташовані гарячі точки COVID-19, і про нові симптоми, на які слід звернути увагу. Програма може бути корисною як інструмент інформування про принципи самоізоляції, виявлення регіонів, які потребують додаткових ШВЛ, і розширення місткості лікарень.

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"Додаток щодня збирає інформацію від окремих осіб у суспільстві про те, чи відчувають вони себе добре, а якщо ні, то про свої специфічні симптоми і про те, чи пройшли вони тестування на COVID-19", – сказав старший автор роботи, доктор медичних наук, Ендрю Чан.

Дослідники також використовують результати з програми, щоб дослідити фактори ризику для інфекції, а також вплив COVID-19 на здоров'я пацієнтів.

"Наша робота привела до розробки точних моделей рівнів інфекції COVID-19 при відсутності достатнього тестування населення. Наприклад, уряд Великобританії діяв відповідно до цих оцінок, завчасно повідомляючи місцеві органи охорони здоров'я про те, коли слід очікувати сплеску захворюваності", – сказав доктор Чан.

Доктор Чан також підкреслив, що програма не має функції відстеження контактів на відміну від програмного забезпечення, яке в майбутньому буде випущено деякими державами у співпраці з Apple і Google.

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