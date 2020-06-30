У США подружжя зі зброєю зустріло мітингувальників, і відразу ж стало зіркою мережі

Сімейна пара з Сент-Луїса (штат Міссурі) адвокати Марк і Патриція Макклоскі вийшли на вулицю, щоб захистити свій будинок від мітингувальників, які йшли до будинку мера через їхню територію. Але вийшли вони не з порожніми руками: у Патриції у руках був пістолет, а у Марка – гвинтівка.

До цього інциденту привернув увагу президент США Дональд Трамп, коли ретвітнув відео з подружжям.

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Мітингувальники прямували до будинку мера Ліди Крузон. Вони хотіли вимагати її відставки після того, як вона оприлюднила імена й адреси мешканців, які пропонували розформувати поліцейське управління.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

У поліції розповіли, що Макклоскі викликали поліцію через проникнення на територію. Вони заявили, що були вдома, коли почули з вулиці гучний шум. Вони вирушили подивитися, в чому справа, і побачили, як велика група людей силою ламає залізні ворота. На вході були попередження про те, що це приватна територія, стверджують вони.

Коли мітингувальники пройшли всередину, чоловік і жінка сказали їм, що вони перебувають на приватній території, але ті лише почали викрикувати погрози й образи на відповідь. Коли Макклоскі побачили у людей зброю, вони теж вирішили озброїтися.

Я боявся, що нас уб'ють протягом декількох секунд. Наш будинок спалять, наших домашніх тварин вб'ють, – розповів Марк.

Користувачі соцмереж не забарилися з реакцією на таку "теплу" зустріч мітингувальників. У соцмережах по-різному поставилися до такого вчинку сімейної пари: хтось заявив, що вони поводилися дуже жорстко, адже учасники протесту просто йшли повз, а інші підтримали подружжя і наполягали на тому, що вони повинні були захистити себе.

Але, звичайно, знайшлися і ті, хто не ставав на чиюсь сторону, а просто вирішив використовувати цей привід, щоб підняти собі настрій. У результаті Макклоскі стали героями екшн-фільмів і комп'ютерних ігор. А один з користувачів навіть розібрав гардероб Марка.

Раніше Марк Макклоскі представляв інтереси темношкірого чоловіка, який став жертвою поліцейських: його побили при затриманні, попри те, що він вже здався. За результатами розслідування поліцейського, який проводив затримання, звинуватили у нанесенні тілесних ушкоджень і звільнили.

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