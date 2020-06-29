Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Дівчину попросили вдягнути маску в супермакеті, але її реакція шокує (відео)

  • 45
Відвідувачка магазину стала зіркою мережі через відсутність маски - фото 1
Відвідувачка магазину стала зіркою мережі через відсутність маски

Пандемія коронавірусу змусила людей дотримуватись правил самоізоляції, соціальної дистанції та гігієни. Але для декого навіть такий простий засіб безпеки, як медична маска, виявився образливим.

На платформі Reddit користувач з ніком DaFunkJunkie опублікував епічне відео з одного із закордонних супермаркетів, яке стрімко розлетілось в мережі.

І ще: Як карантин вплинув на татусів: нове дослідження

За короткий час ролик зібрав понад мільйон переглядів, а все через агресивну відвідувачку. Дівчину попросили вдягнути медичну маску, але її реакція була далекою від адекватної: вона почала викидати всі покупки з наповненого кошика по всій крамниці. Вочевидь, просте прохання надто розізлило головну героїню, яка вирішила знехтувати не лише своєю безпекою, а й здоров'ям інших відвідувачів.

via Gfycat

Читайте також: У МОЗ розповіли про наслідки тривалого носіння маски

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8768
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 348
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • 25 червня, 16:21
  • 549
Загрузка...
Новини