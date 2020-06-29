Дівчину попросили вдягнути маску в супермакеті, але її реакція шокує (відео)

Пандемія коронавірусу змусила людей дотримуватись правил самоізоляції, соціальної дистанції та гігієни. Але для декого навіть такий простий засіб безпеки, як медична маска, виявився образливим.

На платформі Reddit користувач з ніком DaFunkJunkie опублікував епічне відео з одного із закордонних супермаркетів, яке стрімко розлетілось в мережі.

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За короткий час ролик зібрав понад мільйон переглядів, а все через агресивну відвідувачку. Дівчину попросили вдягнути медичну маску, але її реакція була далекою від адекватної: вона почала викидати всі покупки з наповненого кошика по всій крамниці. Вочевидь, просте прохання надто розізлило головну героїню, яка вирішила знехтувати не лише своєю безпекою, а й здоров'ям інших відвідувачів.

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