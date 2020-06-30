Невгамовні повертаються? Кандидат у губернатори Токіо у памперсі зняв звернення до народу

Якщо вам здається, що Олег Ляшко з його вилами, коровою Марусею та поїданням землі досягнув апогею політичної агітації, то ви дуже і дуже помиляєтесь. От у Токіо губернатор зняв для виборців звернення. Щоправда, був чомусь у брудному підгузнику. Коротше, це треба дивитися.

Терукі Гото називають одним з найзагадковіших кандидатів у губернатори Токіо. Мало хто розуміє, за що саме він виступає – здається, Гото просто знущається з політичної системи Японії. І знущається цілком успішно.

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Ось приклад: японська телекомпанія NHK зобов'язана виділити ефірний час усім зареєстрованим кандидатам на пост губернатора Токіо. При цьому учасники кампанії можуть говорити що завгодно. За задумом, кандидати повинні скористатися часом в ефірі, щоб розповісти виборцям про свої плани і погляди.

Ось тільки Терукі Гото вирішив просто заспівати і станцювати у брудному підгузку. Японець залазив на стіл, потім лягав на нього. Одягав підгузник на голову – і при цьому ані на секунду не замовкав. І так шість хвилин поспіль.

Це вже не перший подібний виступ Гото на телебаченні. У 2016 році він висувався на пост губернатора Токіо. Його минулий виступ на NHK був трохи скромнішим. Принаймні політик був одягнений. Втім, тоді з його промови вирізали 21 матюк: Гото в ефірі постійно згадував геніталії і екскременти.

Пізніше Гото подав до суду на NHK за порушення закону про вибори, але зрештою все одно програв. Зате у 2020 році телеканал взагалі не цензурував його виступ.

До слова, так виглядав постер виборчої кампанії Гото 2015 року. Тоді він балотувався на посаду мера Тіеда – спеціального району Токіо зі статусом міста.

Як бачите, нашим політикам ще вчитися і вчитися. Хоча, ми б не дуже хотіли, аби вони переймали саме такий метод привернення уваги до себе ;)

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