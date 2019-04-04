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У США назвали новий суперпродукт для спортсменів: ви будете вражені
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Серед спортсменів Сполучених Штатів несподівано став популярним огірковий розсіл. Саме його називають суперпродуктом для тих, хто активно займається фізичними вправами.
Про те, що огірковий розсіл перетворився на суперпродукт для спортсменів, пише газета New York Post.
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Розсіл від огірків сьогодні став чи не головним напоєм шанувальників фітнесу в Нью-Йорку, – йдеться в публікації видання.
На доказ репортери видання наводять слова менеджерів магазинів. Працівники торгових точок також вголос говорять про те, що огірковий розсіл "скуповують відрами". При цьому наводяться розцінки на продукт: 3 долари – за контейнер з розсолом, 45 доларів – за відро.
Коментуючи ситуацію настільки інтенсивного інтересу до огіркового розсолу, 35-річний професійний боксер Джейсон Маркланд зазначив, що не бачить в цьому нічого дивного. Він і сам вживає такий розсіл. За словами боксера, якщо потрібно швидко відновитися після важких тренувань, то розсіл з огірків дійсно може виявитися суперпродуктом, який допоможе. Також спортсмен додав, що "якщо виникають судоми під час занять, то питво розсолу може поліпшити стан".
З боку медичної спільноти про використання огіркового розсолу висловився терапевт Теодор Стрендж. Лікар підтвердив: питво розсолу дійсно сприяє відновленню у спортсменів.
"У розсолі і маринаді міститься багато натрію та калію. Вони допомагають нормалізувати дисбаланс, який часто виникає при високих навантаженнях на м'язи", – зазначив терапевт.
Водночас експерт додав, що важливо не допускати зловживання розсолом, а людям з серцево-судинними проблемами від його вживання і зовсім слід відмовитися.
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