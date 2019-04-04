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Для здорових людей: медики назвали денну норму кроків
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Суперечки, пов'язані з кількістю кроків, яку необхідно пройти за день, точаться регулярно. Науковці та медики сперечаються та наводять безліч аргументів на користь тієї чи іншої цифри. Втім, більшість з них сходяться на думці, що певна кількість кроків допоможе вам почувати себе добре.
Науковці провели нове дослідження, щоб наблизитися до більш конкретної цифри, а також з'ясувати з якою швидкістю необхідно ходити, щоб почувати себе добре.
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У дослідженні, яке проводилося для дорослих у віці від 21 до 40 років, кожна людина проходила серію тестів на біговій доріжці. Вимірюючи частоту серцевих скорочень, кількість спалених калорій і швидкість, науковці змогли дійти до цікавих висновків.
Вони кажуть, що для хорошого самопочуття потрібно ходити від 150 до 300 хвилин на тиждень. Також вони зазначили, що 100 кроків на хвилину – оптимальна швидкість ходьби, а от 130 – енергійна. Це означає, що на день потрібно ходити бодай 22 хвилини або трішки більш як дві тисяч кроків, аби почуватися добре.
Науковці відзначають, що 100 кроків на хвилину – середня швидкість ходьби людини, а це означає, що звичайні прогулянки можуть і приносять користь вашому здоров'ю.
Раніше учені розповіли, чи варто намотувати по 10 тисяч кроків на день. Виявилося, що регулярна тривала ходьба може знизити ризики передчасної смерті майже на 20-30%, тому не варто відмовлятися від такої доволі нескладної фізичної активності.
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