Популярна помилка: ці продукти не можна їсти перед тренуванням

Що краще не їсти перед спортзалом

Регулярне відвідування залу може не приносити бажаних результатів, якщо не дотримуватись правильного харчування. Але чимало людей люблять потішити себе не надто корисними смаколиками перед тренуваннями. Називаємо продукти, як краще не вживати перед фізичними навантаженнями, щоб не погіршити здоров'я

Гарячі напої

Що краще не їсти перед спортзалом

Чимало фахівців вважають, що кава перед тренуваннями впливає на їх якість. Однак варто потурбуватись про те, щоб напої не були гарячими, оскільки вони лише збільшать потовиділення під час занять.

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Солодощі та снеки

Що краще не їсти перед спортзалом

Енергетичні або просто шоколадні батончики вважаються чудовим варіантом перекусу до чи після тренувань, але вони недостатньо поживні для компенсації енергії. А от кількість цукру в таких смаколиках вдаряє по організму.

Смажені страви і фастфуд

Що краще не їсти перед спортзалом

Жирна їжа та фастфуд вимагають значної кількості енергії для перетравлення, а додаткове навантаження може викликати здуття живота та біль і неприємні відчуття.

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