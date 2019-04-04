Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Популярна помилка: ці продукти не можна їсти перед тренуванням

  • 26
Що краще не їсти перед спортзалом - фото 1
Що краще не їсти перед спортзалом

Регулярне відвідування залу може не приносити бажаних результатів, якщо не дотримуватись правильного харчування. Але чимало людей люблять потішити себе не надто корисними смаколиками перед тренуваннями. Називаємо продукти, як краще не вживати перед фізичними навантаженнями, щоб не погіршити здоров'я

Гарячі напої

Що краще не їсти перед спортзалом - фото 318826
Що краще не їсти перед спортзалом

Чимало фахівців вважають, що кава перед тренуваннями впливає на їх якість. Однак варто потурбуватись про те, щоб напої не були гарячими, оскільки вони лише збільшать потовиділення під час занять.

І ще: Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?

Солодощі та снеки

Що краще не їсти перед спортзалом - фото 318828
Що краще не їсти перед спортзалом

Енергетичні або просто шоколадні батончики вважаються чудовим варіантом перекусу до чи після тренувань, але вони недостатньо поживні для компенсації енергії. А от кількість цукру в таких смаколиках вдаряє по організму.

Смажені страви і фастфуд

Що краще не їсти перед спортзалом - фото 318827
Що краще не їсти перед спортзалом

Жирна їжа та фастфуд вимагають значної кількості енергії для перетравлення, а додаткове навантаження може викликати здуття живота та біль і неприємні відчуття.

Читайте також: Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • Вчора, 19:22
  • 1354
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1224
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1134
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я