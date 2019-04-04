На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярна помилка: ці продукти не можна їсти перед тренуванням
-
- 26
Регулярне відвідування залу може не приносити бажаних результатів, якщо не дотримуватись правильного харчування. Але чимало людей люблять потішити себе не надто корисними смаколиками перед тренуваннями. Називаємо продукти, як краще не вживати перед фізичними навантаженнями, щоб не погіршити здоров'я
Гарячі напої
Чимало фахівців вважають, що кава перед тренуваннями впливає на їх якість. Однак варто потурбуватись про те, щоб напої не були гарячими, оскільки вони лише збільшать потовиділення під час занять.
І ще: Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?
Солодощі та снеки
Енергетичні або просто шоколадні батончики вважаються чудовим варіантом перекусу до чи після тренувань, але вони недостатньо поживні для компенсації енергії. А от кількість цукру в таких смаколиках вдаряє по організму.
Смажені страви і фастфуд
Жирна їжа та фастфуд вимагають значної кількості енергії для перетравлення, а додаткове навантаження може викликати здуття живота та біль і неприємні відчуття.
Читайте також: Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
16:25Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
-
16:13У Великобританії пропонують займатися йогою з лемурами
-
15:56Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись
-
15:43Милота зашкалює: принц Гаррі спробував свої сили у балеті
-
15:36ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:27Windows Phone позбавлять додатків Facebook і Instagram
-
15:15Популярна помилка: ці продукти не можна їсти перед тренуванням
-
14:52У мережі показали чоловіка, який не стригся 54 роки
-
14:41Пчела Майя: Олег Винник випустив новий веселий кліп в образі Зорро
-
14:25Чи будуть дебати кандидатів на Олімпійському: відповідь усіх сторін
-
14:14Сексуальна ангел Victoria's Secret роздяглась для коштовностей (18+)
-
14:00Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас
-
13:51Майбутній iPhone 11 показали на новому тизері: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:34Грайливі ведмеді підкорюють мережу: відео
-
13:13Найглибший басейн у світі відкриється в Польщі
-
12:56Подорож японськими вулицями: захопливі фото
-
12:45Астронавт зняв гігантські кола хмар над Землею: магічні фото
-
12:30Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри
-
12:12Конор Макгрегор повертається: нова заява бійця
-
11:50Шазам: трейлер і сюжет фільму, який виходить в прокат
-
11:32Сергій Притула готовий провести дебати Зеленський vs Порошенко: одне питання вже відоме
-
10:57Тепла весна: де 5 квітня пройдуть дощі
-
10:20Джокер: перший трейлер з Хоакіном Феніксом, який дивує
-
16:25Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
-
14:00Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас
-
12:30Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри
-
09:26Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: слухайте новий хіт українських зірок
-
08:19Я чекаю: Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня
- 03 квітня
-
22:54Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
-
10:03Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня
- 01 квітня
-
23:22Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу
-
21:202 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
18:27Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити