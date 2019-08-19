У США назвали найпопулярнішу відеогру липня

Аналітики відзначили зниження витрат споживачів на всі основні сегменти американського ігрового ринку, крім самих відеоігор, в липні цього року в порівнянні з липнем минулого.

Продажі відеоігор зросли на 34% до 340 мільйонів доларів в порівнянні з тим же періодом минулого року. Все завдяки Madden NFL 20 і ексклюзивам для Nintendo Switch, шість з яких потрапили у десятку найбільш продаваних ігор в США за липень.

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Відзначається, що Fire Emblem: Three Houses, що вийшла 26 липня 2019 року тільки на Nintendo Switch і лідирувала в чарті англійського роздробу два тижні поспіль, показала найкращий старт серед всіх ігор серії. Однак Mortal Kombat 11, яка спустилася з третьої на восьму сходинку чарту, залишається найбільш продаваною грою року в США. Відразу за нею йдуть Kingdom Hearts III і Tom Clancy's The Division 2.

Fire Emblem: Three Houses

10 самих продаваних ігор на РС і консолях за липень 2019 року:

Madden NFL 20

Fire Emblem: Three Houses

Super Mario Maker 2

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Minecraft

Grand Theft Auto V

Super Smash Bros. Ultimate

Mortal Kombat 11

Mario Kart 8

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

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