Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Українська музика Привітання

У США назвали найпопулярнішу відеогру липня

  • 11
Madden NFL 20 - фото 1
Madden NFL 20 / usatoday

Аналітики відзначили зниження витрат споживачів на всі основні сегменти американського ігрового ринку, крім самих відеоігор, в липні цього року в порівнянні з липнем минулого.

Продажі відеоігор зросли на 34% до 340 мільйонів доларів в порівнянні з тим же періодом минулого року. Все завдяки Madden NFL 20 і ексклюзивам для Nintendo Switch, шість з яких потрапили у десятку найбільш продаваних ігор в США за липень.

І ще: Експерти назвали шість ознак ігроманії

Відзначається, що Fire Emblem: Three Houses, що вийшла 26 липня 2019 року тільки на Nintendo Switch і лідирувала в чарті англійського роздробу два тижні поспіль, показала найкращий старт серед всіх ігор серії. Однак Mortal Kombat 11, яка спустилася з третьої на восьму сходинку чарту, залишається найбільш продаваною грою року в США. Відразу за нею йдуть Kingdom Hearts III і Tom Clancy's The Division 2.

Fire Emblem: Three Houses - фото 348839
Fire Emblem: Three Houses

10 самих продаваних ігор на РС і консолях за липень 2019 року:

  • Madden NFL 20
  • Fire Emblem: Three Houses
  • Super Mario Maker 2
  • Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
  • Minecraft
  • Grand Theft Auto V
  • Super Smash Bros. Ultimate
  • Mortal Kombat 11
  • Mario Kart 8
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Читайте також: Рейтинг найкращих смартфонів для геймерів

Джерело: usatoday
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 698
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 919
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
  • 16 серпня, 16:21
  • 867
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кіберспорт