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Експерти назвали шість ознак ігроманії

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Ці ознаки свідчать про ігроманію - фото 1
Ці ознаки свідчать про ігроманію

Дослідники вивчили поведінку людей, залежних від азартних ігор, і описали шість основних ознак цього розладу. Зверніть увагу на них.

До вибірки потрапили 300 британців від 19 до 35 років, що проходили спеціалізоване лікування від ігрової залежності. У всіх учасників спостерігалися одні й ті ж симптоми. Це:

І ще: Учені виявили зв'язок між використанням емодзі й активним статевим життям

  1. порушення сну
  2. депресивний стан
  3. тривожність
  4. низька самооцінка
  5. зловживання алкоголем
  6. супутні психічні розлади

Дослідники відзначили, що найбільш небезпечними для азартних людей стали онлайн-казино, де можна програти велику суму за лічені хвилини.

Зверніть увагу на поведінку близьких - фото 348718
Зверніть увагу на поведінку близьких

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила в 11-ту версію міжнародної класифікації хвороб ігровий розлад.

Серед симптомів залежності від відеоігор – часті і тривалі ігрові сесії. Для гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.

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Джерело: Knife
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