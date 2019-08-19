Експерти назвали шість ознак ігроманії

Ці ознаки свідчать про ігроманію

Дослідники вивчили поведінку людей, залежних від азартних ігор, і описали шість основних ознак цього розладу. Зверніть увагу на них.

До вибірки потрапили 300 британців від 19 до 35 років, що проходили спеціалізоване лікування від ігрової залежності. У всіх учасників спостерігалися одні й ті ж симптоми. Це:

І ще: Учені виявили зв'язок між використанням емодзі й активним статевим життям

порушення сну депресивний стан тривожність низька самооцінка зловживання алкоголем супутні психічні розлади

Дослідники відзначили, що найбільш небезпечними для азартних людей стали онлайн-казино, де можна програти велику суму за лічені хвилини.

Зверніть увагу на поведінку близьких

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила в 11-ту версію міжнародної класифікації хвороб ігровий розлад.

Серед симптомів залежності від відеоігор – часті і тривалі ігрові сесії. Для гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.

Читайте також: Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок