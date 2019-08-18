Рейтинг найкращих смартфонів для геймерів

Експерти видання Android Authority склали рейтинг найкращих геймерських смартфонів. Перелік є актуальним і включає найбільш продуктивні пристрої на серпень 2019 року.

Лідером став Asus ROG Phone 2, який базується на процесорі Snapdragon 855 Plus. Цей гаджет також отримав 6,59-дюймовий екран з частотою 120 Гц, а обсяг вбудованої пам'яті – від 256 до 512 ГБ. Працює він під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

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Asus ROG Phone 2

На другому місці йде OnePlus 7 Pro c Snapdragon 855, 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм і частотою оновлення 90 Гц. Він має від 6 до 12 ГБ оперативної пам'яті і від 129 до 256 ГБ вбудованої.

OnePlus 7 Pro

Замикає трійку лідерів Samsung Galaxy S10 з процесорами Snapdragon 855 або Exynos 9820, і працює під управлінням ОС Android 9 Pie. Кілька гаджетів лінійки отримали різні обсяги пам'яті, акумуляторів, а також різну діагональ екранів. Так, Galaxy S10e володіє найскромнішими характеристиками – екраном 5,8 дюйма і 128-256 ГБ вбудованої пам'яті. Galaxy S10 має кілька більш просунутих характеристик – 6,1 дюйма екран, 8 Гб оперативної пам'яті і 128-512 ГБ сховища. Топова версія відрізняється від середньої діагоналлю екрану – 6,4 дюйма. Також різняться версії і обсягами батарей – 3100, 3400 і 4100 мАг відповідно.

Samsung Galaxy S10

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