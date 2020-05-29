У США накрило водою і змило автомобільний музей: наслідки прориву двох дамб у фото

У невеликому містечку Санфорд (штат Мічиган, США) дві старі дамби не витримали кількості води в озері, обсяг якого значно виріс за останні дні. В результаті місто було затоплене та зруйнований автомобільний музей.

Власник автомобілів зібрав велику колекцію Pontiac Fiero. У Тіма Еванса була невелика майстерня, магазин запчастин і музей – все це було присвячено лише одній моделі автомобіля і вважалося привабливою місцевою визначною пам'яткою.

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Цікаво, що цей класичний автомобіль (1983-1988) тепер майже забутий. Відверто кажучи, Pontiac Fiero ніколи не займав перших позицій в історії американського автопрому, хоча і став першою моделлю в США зі середньомоторним компонуванням і застосовував у своїй конструкції деякі прогресивні рішення.

Але завдяки такому захопленню Тіма Еванса маловідома машина позиціювалася як культова, а музей – підходяще місце віддати данину авто, яке так і не отримало спадкоємця. Та й в цілому бренд Pontiac припинив існування у 2010 після 84-річної історії.

Все це тільки підсилює сакральне значення цього унікального місця, яке виявилося зруйноване стихією. Будівля просто розсипалася, а всі машини опинилися залитими водою. Деякі з них вдалося просушити і навіть завести. Інші екземпляри вимагають серйозного ремонту. Деякі автомобілі після повені взагалі не вдалося знайти. У цьому Тіму допоможуть місцеві жителі, які дуже переживають за долю місцевої визначної пам'ятки.

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