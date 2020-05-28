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Так виглядає найдешевший у світі електрокар

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Changli Nemeca - фото 1
Changli Nemeca / autobild

У Китаї є дуже багато дешевих автомобілів, особливо це стосується класу LSV – низькошвидкісних транспортних засобів, які найчастіше називаються "чотириколісними трициклами".

Одну з таких машин продають на популярному китайському сайті Alibaba, і вона цікава тим, що іменується як найдешевший електромобіль у світі. Мова йде про модель Changli Nemeca, цінник на яку дійсно виглядає спокусливо: 930 доларів.

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Характеристиками машина може похвалитися мінімальними: її мотор видає всього 1,1 к.с. А за своїм виглядом китаєць відверто нагадує гольф-кар. Однак вартість на перший погляд змушує закрити очі на такі показники.

Але чи дійсно цей автомобіль обійдеться менше, ніж в 1000 доларів? На жаль, не зовсім. Головний редактор сайту Jalopnik Джейсон Торчинський вирішив замовити собі такий автомобіль і розповів про всі платежі, які йому довелося заплатити перед тим, як він остаточно став власником найдешевшого електромобіля.

Так виглядає найдешевший у світі електрокар - фото 406813

Так виглядає найдешевший у світі електрокар - фото 406814

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Джерело: autobild
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