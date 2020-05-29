Доступний італійський гібрид: Lamborghini Sián став конструктором Lego

Лінійка конструкторів Lego Techinic поповнилася новим суперкаром. 1 серпня цього року у продаж надійде набір Technic Lamborghini Sián FKP 37, що пропонує зібрати зменшену копію першого серійного гібрида італійської марки.

Моделі серії Techinic – одні з найскладніших і детальних у лінійці Lego. У репліки Lamborghini Sián, виконаної у масштабі 1: 8, детально опрацьований двигун V12, є висувний задній спойлер, працюючі передня і задня підвіски, повноцінна система рульового управління і кермо з логотипом Lamborghini. Крім того, у моделі супергібрида відчиняються двері і функціонує восьмиступенева секвентальна коробка передач з підрульовими пелюстками.

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Розміри зменшеної копії Lamborghini Sián FKP 37 складають 13 сантиметрів у висоту, 60 у довжину і 25 сантиметрів завширшки. Кількість деталей – 3696. У багажному відсіку суперкара покупець виявить дорожню сумку Lamborghini і унікальний серійний номер, який відкриє доступ до спеціального контенту.

В Європі такий набір коштує 379,99 євро.

Стандартні набори Lego часто використовують для складання унікальних машин. Так, любитель конструкторів Лаклан Камерон збудував копію 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блоку, а британець Ешлі Вінстон зібрав з набору Lego Technic Porsche 911 GT3 RS копію класичної Lancia Stratos.

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