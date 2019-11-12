У США кіт опинився в одиночній камері, і ось чому (фото)

В одному з американських притулків кота на прізвисько Квілті перевели в "одиночку камеру", і причина доволі кумедна. Пухнастик водночас став і хуліганом, і борцем за свободу.

Працівникам притулку для тварин у Х'юстоні довелось посадити кота Квілті в окрему кімнату, яку охрестили "одичночною камерою". Про це навіть написали на офіційній сторінці установи в соцмережі Facebook, намагаючись збільшити шанси тваринки на отримання нової домівки та люблячих господарів. Щоправда, не все так просто, адже пухнастий нахаба зайняв свою "одиночку" через свободолюбові витівки.

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Річ у тому, що Квілті провинився через те, що постійно відкривав клітки з іншими тваринами та створював справжній гармидер. Як зазначили працівники притулку, у нього "немає сорому".

"Якщо хтось шукає розумного котика, який вживається з собаками, але не з зачиненими дверима, то приходьте та погляньте, у нас є ідеальний кандидат", - закликають у дописі в Facebook, до якого прикріплені ще й епічні фото тваринки в його "камері". Саме цей допис став популярний та зібрав понад 10 тисяч коментарів та 15 тисяч поширень. А деякі користувачі запустили флешмоб "Звільнити Квілті". Сподіваємось, що цей кіт все ж знайде дім, де не потрібно буде користуватись дверима.

До слова, все зайшло так далеко, що можна навіть придбати футболку чи кофтинку з Квілті за 22-30 доларів. Звісно ж, кошти підуть на притулок.

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