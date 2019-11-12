Кива прийшов у Раду в масці Джокера: витівку нардепа висміяли і колеги, і мережа

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прийшов на засідання Верховної ради 13 листопада у костюмі популярного антигероя Джокера.

"Кожен з нас сьогодні трохи "Джокер" – написав Ілля Кива, опублікувавши фото у масці на своїй сторінці у Facebook. Судячи із відео, спершу нардеп розгулював сесійною залою та робив фото. Згодом він поклав маску на трибуну Верховної Ради, коли там приймав присягу новоспечений депутат Сергій Рудик.

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Український "Джокер"

"Те, що стежить за вами, і те, що вас контролює", – сказав при цьому Кива. У відповідь спікер парламенту Дмитро Разумков заявив: "Ми не боїмося гумових масок".

Кива і Рудик

Нардеп від "Опозиційної платформи" не пояснив мету свого перевтілення на кінолиходія, але, ймовірно, таким чином він пригадав членам "Слуги народу" їхні листування з пранкером під псевдонімом Джокер. Саме він нещодавно опублікував кілька переписок із депутатами пропрезидентської партії, у яких представлявся то Генпрокурором, то іншим нардепом.

Ілля Кива з кумом Путіна Віктором Медведчуком

Пранкер у свою чергу теж відреагував на витівку Киви. "Кожен, хто одягнув маску Джокера, стає другом Джокера і отримує імунітет. Спасибі, Ілля", – написав він нардепу.

Користувачі мережі витівку Киви називають цирком, а самого нардепа – "клоуном".

У Готемі з'явився новий Джокер - це Ківа.



Ілля нещодавно був у кіно та його занадто вразив новий фільм "Джокер".



- "Я не Кива, Я Джокер, я кожному поправлю хєр в потрібну сторону" pic.twitter.com/ncUn2oSBug — Кумедна гривня (@marirya78) November 12, 2019

Кива: "Др@чить в раде запретили, как еще развлекаться?" https://t.co/vyqGGAwe0m — Andreo проти бариг (@Reo_An) November 12, 2019

Так, стойте. Это же он в маске медведчука. pic.twitter.com/1rs3rreEiV — ФОП "Амбасадор Помідор" (@NegionoiZ) November 12, 2019

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