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Спокуслива Сальма Хайек повеселила мережу відео з качкою

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Сальма Хайек - фото 1
Сальма Хайек / instagram

Голлівудська зірка Сальма Хайек розсмішила користувачів мережі відео, в якому вона безуспішно намагається вигнати непрохану пернату гостю з лондонського особняка.

Знаменита актриса Сальма Хайек намагалася прогнати зі свого шикарного лондонського особняка, в якому вона живе зі своїм чоловіком мільярдером Франсуа-Анрі Піно, качку. Ролик з вигнанням птиці голлівудська діва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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На кадрах видно, що качка зручно влаштувалася на шафі і, попри вмовляння зірки, залишати насиджене місце не збиралася. Актрисі навіть довелося піднятися по драбині, щоб "достукатися" до качки, але і ця спроба прогнати її виявилася безуспішною.

Сальма Хайек спілкувалася з птахом то англійською, то іспанською. Також в ролику знаменитість зізналася, що її чоловік не вірить, що качка сама пробралася в будинок. Чим закінчилася історія з випровадженням з дому незваної гості, невідомо. Однак ролик неабияк повеселив шанувальників Хайек.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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