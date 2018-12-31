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У США хакери заблокували друк найбільших газет
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У Лос-Анджелесі в американському штаті Каліфорнія комп'ютерний вірус зупинив роботу друкарні, що призвело до припинення друку найбільших газет.
Вірус вразив програмне забезпечення, за допомогою якого завантажуються статті, фотографії та інші дані для макетів сторінок, які йдуть в друк.
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Через це був припинений друк The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times і The San Diego Union-Tribune, які виходять в цій друкарні.
Друкарня належить Los Angeles Times. На офіційному сайті газети зазначено, що мала місце "атака шкідливого програмного забезпечення".
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