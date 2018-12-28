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Американці помітили у небі незвичайне явище: фотофакт

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Блакитне сяйво над США - фото 1
Блакитне сяйво над США / nbcnewyork

У Нью-Йорку через вибух трансформаторного комплексу на електростанції Код Едісон небо залило яскраво-блакитним сяйвом.

Інцидент стався пізно увечері 27 грудня, передає NBC News з посиланням на місцеву поліцію.

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"Сяйво, яке ви спостерігали з усього міста, як виявилося, спровоковане вибухом трансформатора на об'єкті Кон Едісон в районі Квінс. Пожежа узята під контроль", – відзвітували копи.

У результаті вибуху в районі пропало електропостачання і аеропорт LaGuardia занурився у темряву.

Американці помітили у небі незвичайне явище: фотофакт - фото 298048

Американці помітили у небі незвичайне явище: фотофакт - фото 298049

Американці помітили у небі незвичайне явище: фотофакт - фото 298050

Американці помітили у небі незвичайне явище: фотофакт - фото 298051

Американці помітили у небі незвичайне явище: фотофакт - фото 298052

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Джерело: nbcnewyork
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