У США безпеку автомобілів перевірятимуть жорсткіше

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) вводить нові критерії для отримання вищої оцінки Top Safety Pick + за результатами серії краш-тестів. Нововведення стосуються передньої оптики й електронних асистентів.

З 2020 року фахівці перевірятимуть фари машин. Для того, щоб отримати найвищий бал, автомобіль повинен бути укомплектований якісними зовнішніми освітлювальними приладами.

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Крім того, дуже високий бал присуджуватимуть моделям, оснащеним системою запобігання фронтальних зіткнень. Також для отримання нагороди Top Safety Pick + автомобіль повинен добре себе проявити під час удару з частковим перекриттям з боку переднього пасажира.

У майбутньому IIHS публікуватиме рейтинг найбезпечніших автомобілів не раніше початку наступного року, а не в листопаді і грудні, як було раніше.

За словами головного спеціаліста IIHS Девіда Зубі, посилення вимог до безпеки машин повинні спонукати автовиробників вдосконалювати свою продукцію. Особливо це стосується оптики, адже раніше експерти виявили істотну проблему в цій галузі.

Ще у 2018 році вони вивчили фари 165 моделей, і виявилося, що понад половина з них недостатньо освітлює дорогу і засліплює водіїв зустрічних автомобілів. Тоді найгіршою була названа оптика Honda HR-V, а найкращою – LED-фари Mazda CX-3.

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