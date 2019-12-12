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У США безпеку автомобілів перевірятимуть жорсткіше
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Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) вводить нові критерії для отримання вищої оцінки Top Safety Pick + за результатами серії краш-тестів. Нововведення стосуються передньої оптики й електронних асистентів.
З 2020 року фахівці перевірятимуть фари машин. Для того, щоб отримати найвищий бал, автомобіль повинен бути укомплектований якісними зовнішніми освітлювальними приладами.
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Крім того, дуже високий бал присуджуватимуть моделям, оснащеним системою запобігання фронтальних зіткнень. Також для отримання нагороди Top Safety Pick + автомобіль повинен добре себе проявити під час удару з частковим перекриттям з боку переднього пасажира.
У майбутньому IIHS публікуватиме рейтинг найбезпечніших автомобілів не раніше початку наступного року, а не в листопаді і грудні, як було раніше.
За словами головного спеціаліста IIHS Девіда Зубі, посилення вимог до безпеки машин повинні спонукати автовиробників вдосконалювати свою продукцію. Особливо це стосується оптики, адже раніше експерти виявили істотну проблему в цій галузі.
Ще у 2018 році вони вивчили фари 165 моделей, і виявилося, що понад половина з них недостатньо освітлює дорогу і засліплює водіїв зустрічних автомобілів. Тоді найгіршою була названа оптика Honda HR-V, а найкращою – LED-фари Mazda CX-3.
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