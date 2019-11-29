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Mitsubishi L200 з тріском провалив краштест, отримавши нуль зірок

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Mitsubishi L200 для Латинської Америки виявився зовсім не надійним - фото 1
Mitsubishi L200 для Латинської Америки виявився зовсім не надійним

Організація Latin NCAP, яка проводить краштести автомобілів для ринку Південної Америки, розбила пікап Mitsubishi L200. За підсумками тестів, він отримав нуль зірок з п'яти можливих.

Пікап для Південної Америки відрізняється від моделей, які поставляються на інші ринки. Наприклад, у базовій комплектації у нього немає навіть подушок безпеки, що вже серйозно ускладнює проходження тестів.

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При фронтальному зіткненні на швидкості 64 кілометри на годину автомобіль сильно деформувався, що видно на ролику з тестів. За словами представників Latin NCAP, якщо швидкість буде вищою, то кузов просто втратить цілісність.

Згідно з інформацією з датчиків, які були закріплені на манекенах, водій при ударі відчуває гранично допустимі навантаження і шансів вижити при аварії у нього практично немає, а пасажир може отримати дуже серйозні травми. Зате безпеку дитини оцінили у дві зірки завдяки кріпленням Isofix.

Латиноамериканський офіс Mitsubishi пообіцяв з весни 2020 року додати фронтальні подушки безпеки та удосконалені ремені в базову комплектацію. Але у NCAP заявили, що цього недостатньо для перездачі тестів – компанії доведеться також оснастити пікап системою стабілізації і доопрацювати захист пішоходів.

Версія L200 для українського ринку вже в базовій комплектації оснащується системою курсової стійкості, фронтальними подушками безпеки, системою розблокування дверей при аварії і системою допомоги при екстреному гальмуванні. Коштує такий автомобіль від 779 тисяч гривень за версію на механіці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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