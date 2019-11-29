Mitsubishi L200 з тріском провалив краштест, отримавши нуль зірок

Організація Latin NCAP, яка проводить краштести автомобілів для ринку Південної Америки, розбила пікап Mitsubishi L200. За підсумками тестів, він отримав нуль зірок з п'яти можливих.

Пікап для Південної Америки відрізняється від моделей, які поставляються на інші ринки. Наприклад, у базовій комплектації у нього немає навіть подушок безпеки, що вже серйозно ускладнює проходження тестів.

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При фронтальному зіткненні на швидкості 64 кілометри на годину автомобіль сильно деформувався, що видно на ролику з тестів. За словами представників Latin NCAP, якщо швидкість буде вищою, то кузов просто втратить цілісність.

Згідно з інформацією з датчиків, які були закріплені на манекенах, водій при ударі відчуває гранично допустимі навантаження і шансів вижити при аварії у нього практично немає, а пасажир може отримати дуже серйозні травми. Зате безпеку дитини оцінили у дві зірки завдяки кріпленням Isofix.

Латиноамериканський офіс Mitsubishi пообіцяв з весни 2020 року додати фронтальні подушки безпеки та удосконалені ремені в базову комплектацію. Але у NCAP заявили, що цього недостатньо для перездачі тестів – компанії доведеться також оснастити пікап системою стабілізації і доопрацювати захист пішоходів.

Версія L200 для українського ринку вже в базовій комплектації оснащується системою курсової стійкості, фронтальними подушками безпеки, системою розблокування дверей при аварії і системою допомоги при екстреному гальмуванні. Коштує такий автомобіль від 779 тисяч гривень за версію на механіці.

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