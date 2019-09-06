У SpaceX вибрали найкращі місця для висадки на Марсі

У SpaceX вирішили серйозно розглянути варіант з висадкою на Марсі і навіть пригледіли певні місця. Така можливість випала завдяки оприлюдненню знімків письменника Роберта Циммермана. Він є автором книги з історії космонавтики.

Так, Роберт Циммерман детально ознайомився з зображенням марсіанської поверхні з апаратів NASA, які були доступні в базі даних агентства. В результаті, випадковим чином йому вдалося знайти кілька фотографій з п'ятьма відмітками, які вказували на "кандидата на посадку апарату SpaceX Starship".

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Найкращі місця для висадки на Марсі

Нові кадри були зроблені за допомогою телескопа HiRISE, він власність університету Арізони і встановлений на космічному апараті MRO. Згідно з висновком директора Лабораторії зображень планет NASA Альфреда Мак'юена, вони дійсно вивчали поверхню Червоної планети з метою виявити відповідні місця для посадки майбутньої ракети SpaceX. Причому займалися цим з початку 2017 року.

Докладний аналіз дав шанс знайти дев'ять можливих місць, які найбільше підходять для приземлення апарату компанії Ілона Маска. Таким чином шість з них, за словами Мак'юена, вже побачив світ, а інші два готуються до публікації. Знімки були зроблені спеціально для місії SpaceX, в процесі якої важка ракета-носій Starship повинна була відправити до Червоної планети спускний апарат Red Dragon, який, у свою чергу, приземлиться на поверхню.

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