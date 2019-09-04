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Космічний військовий літак X-37B встановив рекорд перебування на орбіті
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У США на озброєнні є грізна зброя, яке виглядає, як невеликий космічний шатл X-37B. У вересні 2017 року його вивели на орбіту за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9. Проте мета місії була засекречена. Це був п'ятий успішний запуск X-37B, який також встановив новий світовий рекорд.
Безпілотний космічний літак X-37B, побудований Boeing, зараз перебуває на орбіті протягом 727 днів. Таким чином космоліт побив свій попередній рекорд у 718 днів, встановлений під час останньої місії на початку 2017 року.
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Військово-повітряні сили США як і раніше не розкривають точне призначення безпілотника. Водночас без проблем розкривають місце його посадки. Що характерно, всі п'ять запусків встановлювали світові рекорди перебування на орбіті:
- 22 квітня 2010 – 3 грудня 2010 року – 224 дні
- 5 березня 2011 року – 16 червня 2012 року – 469 днів
- 11 грудня 2012 року – 17 жовтня 2014 року – 675 днів
- 20 травня 2015 року – 7 травня 2017 року – 718 днів
- 7 вересня 2017 – 4 вересня 2019 роки (політ триває) – 727 днів.
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