Космічний військовий літак X-37B встановив рекорд перебування на орбіті

У США на озброєнні є грізна зброя, яке виглядає, як невеликий космічний шатл X-37B. У вересні 2017 року його вивели на орбіту за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9. Проте мета місії була засекречена. Це був п'ятий успішний запуск X-37B, який також встановив новий світовий рекорд.

Безпілотний космічний літак X-37B, побудований Boeing, зараз перебуває на орбіті протягом 727 днів. Таким чином космоліт побив свій попередній рекорд у 718 днів, встановлений під час останньої місії на початку 2017 року.

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Космічний літак встановив рекорд

Військово-повітряні сили США як і раніше не розкривають точне призначення безпілотника. Водночас без проблем розкривають місце його посадки. Що характерно, всі п'ять запусків встановлювали світові рекорди перебування на орбіті:

22 квітня 2010 – 3 грудня 2010 року – 224 дні

5 березня 2011 року – 16 червня 2012 року – 469 днів

11 грудня 2012 року – 17 жовтня 2014 року – 675 днів

20 травня 2015 року – 7 травня 2017 року – 718 днів

7 вересня 2017 – 4 вересня 2019 роки (політ триває) – 727 днів.

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