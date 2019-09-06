Автори першого у світі фото чорної діри отримали за нього шалену премію

Команда вчених Event Horizon Telescope Collaboration (EHT), яка зробила першу у світі фотографію чорної діри в квітні цього року, отримала три мільйони доларів після перемоги в номінації "Прорив 2020 року в області фундаментальної фізики".

Фонд оголосив про присудження нагороди у четвер, 5 вересня. Два інших переможці премії – зробили відкриття клітинних сигнальних механізмів, які створюють відчуття болю, і відкриття нової ендокринної системи, через яку жирова тканина зв'язується з мозком, щоб регулювати споживання їжі.

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The team of scientists who captured the first-ever photo of a black hole back in April will be pocketing $3 million after winning the 2020 Breakthrough Prize in Fundamental Physics https://t.co/kZI0HQuY08 — CNN (@CNN) September 5, 2019

Премії "Прорив" вже вісім років. Її отримують вчені в трьох основних напрямках – в галузі фундаментальної фізики, науках про життя і математики. Кожен переможець отримує по 3 мільйони доларів, будь то один дослідник або команда з сотень людей. Наприклад, команда EHT складається з 347 осіб, які працюють у 20 різних країнах.

Гроші будуть розділені між ними порівну. Це понад 8,6 тисячі доларів на кожного учасника. Вчені працювали понад 10 років, щоб показати зображення чорної діри, об'єднавши в собі міць восьми різних радіотелескопів по всьому світу. Потім команда використовувала алгоритми візуалізації, щоб заповнити прогалини і з'єднати фотографію.

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