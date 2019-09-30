У SpaceX показали космічний корабель для польотів на Марс: відео

У США компанія SpaceX представила космічний корабель Starship, який може здійснювати польоти на Місяць, Марс та інші планети Сонячної системи. Новинку представив засновник компанії Ілон Маска на стартовому комплексі в Техасі.

Корабель Starship здатний перевозити людей і вантажі на будь-яку планету Сонячної системи. Головною його особливістю є те, що він може бути використаний кілька разів.

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Starship здатний перевозити 100 осіб і понад 100 тонн багажу. Маск підкреслив, що новий космічний корабель здійснить свій перший випробувальний політ вже за один-два місяці. Корабель планують підняти на висоту майже 20 кілометрів і повернути назад на Землю.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

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