Ілон Маск назвав терміни виведення на орбіту корабля Starship

Космічний корабель Starship американської компанії SpaceX може опинитися на орбіті менш ніж через пів року. Про це сказав засновник компанії Ілон Маск під час презентації на пусковому комплексі SpaceX в районі Бока-Чіка в штаті Техас.

Глава SpaceX Ілон Маск зазначив, що перший випробувальний політ корабля Starship на висоту 20 км відбудеться вже через один-два місяці. У своєму виступі він ще раз детально описав характеристики ракети. Прототип виготовлений з легованої сталі, його довжина становить 50 метрів, діаметр – 9 метрів, вантажопідйомність – 150 тонн.

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Це прозвучить шалено, але, думаю, ми хочемо досягти орбіти менше ніж через шість місяців, – сказав Маск.

Starship – космічний корабель багаторазового використання, призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 осіб. Як раніше неодноразово підкреслював Маск, він заснував у 2002 році SpaceX з метою надання допомоги людству в колонізації Марса. Як тимчасовий орієнтир відправки дослідників на Марс він називав 2022 рік.

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