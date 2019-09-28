Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Науковці зняли момент, в якому чорна діра розриває зірку: відео

  • 23
Науковці зняли момент, в якому чорна діра розриває зірку: відео - фото 1

Вченим вдалося сфотографувати момент, в якому колосальна чорна діра буквально розриває на шматки зірку, що потрапила в область її тяжіння. Вперше в історії за допомогою телескопа NASA вдалося побачити неймовірну космічну подію з початку і до самого кінця.

Супутник NASA для дослідження транзитних екзопланет (TESS) зобразив в деталях, як зірка, що розташована у 375 мільйонах світлових років від Сонячної системи, починає викривлятися і потім затягується силою гравітації у надмасивну чорну діру.

І ще: У NASA показали викривлення навколо чорної діри, і це неймовірно

Знищена чорною дірою зірка, яка своїми розмірами нагадує Сонце, виявилася жертвою події, яку астрономи називають "приливним руйнуванням". Феномен спочатку був виявлений міжнародною мережею телескопів, а потім астрономи скористалися можливостями TESS, які дозволяють побачити далеко розташовані планети і зірки.

Читайте також: У NASA показали незвичайне фото Юпітера під час затемнення

Джерело: nasa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 697
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5558
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 2004
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології