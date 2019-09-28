Науковці зняли момент, в якому чорна діра розриває зірку: відео

Вченим вдалося сфотографувати момент, в якому колосальна чорна діра буквально розриває на шматки зірку, що потрапила в область її тяжіння. Вперше в історії за допомогою телескопа NASA вдалося побачити неймовірну космічну подію з початку і до самого кінця.

Супутник NASA для дослідження транзитних екзопланет (TESS) зобразив в деталях, як зірка, що розташована у 375 мільйонах світлових років від Сонячної системи, починає викривлятися і потім затягується силою гравітації у надмасивну чорну діру.

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Знищена чорною дірою зірка, яка своїми розмірами нагадує Сонце, виявилася жертвою події, яку астрономи називають "приливним руйнуванням". Феномен спочатку був виявлений міжнародною мережею телескопів, а потім астрономи скористалися можливостями TESS, які дозволяють побачити далеко розташовані планети і зірки.

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