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У SpaceX підтвердили втрату капсули Crew Dragon: відео моменту знищення

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Капсула Crew Dragon - фото 1
Капсула Crew Dragon / infuture

Космічна капсула Crew Dragon, яку планували використовувати для першого пілотованого орбітального польоту космічного корабля SpaceX, була недавно знищена під час випробувань.

У компанії не розкривають причину аварії. Про серйозні пошкодження капсули в результаті аварії повідомили під час випробувань допоміжних двигунів апарату.

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У SpaceX назвали подію "аномалією". На YouTube було опубліковано відео, в якому показано потужний вибух, в результаті якого була знищена капсула.

Передбачається, що це, у свою чергу, змусить компанію перенести запуск пілотованих космічних кораблів компанії SpaceX. Відомо, що перший з них був запланований на кінець липня.

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Джерело: orlandosentinel
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