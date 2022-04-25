У Софіївському Соборі провели онлайн-концерт з нагоди Великодня (відео)

Культурний центр "Дім Майстер Клас" та національний заповідник "Софія Київська" організували концерт у Софії Київській. Відео події можна буде переглянути й після концерту!

25 квітня о 15:00 у Софійському соборі розпочався онлайн-концерт з нагоди Великодня. Також 25 квітня у Колонному залі імені Миколи Лисенка відбудеться Великодній органний концерт – і це перший виступ у філармонії за участі глядачів з початку війни.

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У програмі звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, композиторів його епохи та українських сучасних авторів.

"Онлайн-концерт у Софіївському Соборі у світле свято Великодня – це символ перемоги Світла над темрявою, Добра над злом, Життя над смертю, України над рашистами. Символ нашої Перемоги. Це безмірна подяка Воїнам за оборону Києва! Україну оберігає Софіївська Оранта та наші Герої ЗСУ!", – прокоментували організатори.

Дивитися онлайн-концерт "Waiting for the Light":

Програма онлайн-концерту "Waiting for the Light":

1. Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Чакона зі скрипкової партити d-moll (BWV 1004)

Андрій Павлов (скрипка)

2. Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Фантазія та фуга a-moll (BWV 904)

Паола Прокопенко (клавесин)

3. Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Сарабанда та дубль зі скрипкової партити h-moll (BWV 1002)

Антоній Кедровський (скрипка)

4. Алєссандро Марчелло (1673-1747)

Adagio з Концерту для гобоя d-moll (SF 935)

Максим Коломієць (гобой)

Наталія Фоменко (клавесин)

5. Йоганн Якоб Фробергер (1616-1667)

Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancrocher (FbWV 632)

Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Prelude (BWV 923)

Наталія Фоменко (клавесин)

6. Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Largo ma non Tanto з концерту для двох скрипок d-moll (BWV 1043)

Андрій Павлов (скрипка)

Антоній Кедровський (скрипка)

Паола Прокопенко (клавесин)

7. Юрій Радзецький (нар.1958)

Фантазія на тему української народної пісні "Вечір надворі"

Токата з сюїти "Учитель танців"

Дмитро Радзецький

8. Авторські композиції Vera та Ellaya

Назгуль Шукаєва (вокал)

Валентин Корнієнко (контрабас)

9. Максим Коломієць (нар. 1981)

Waiting for the light (світова прем'єра)

Максим Коломієць (гобой)

Андрій Павлов (скрипка)

Антоній Кедровський (скрипка)

Наталія Фоменко (клавесин)

Дмитро Радзецький (гітара)

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