У Софійському соборі освятили репліку меча гетьмана Петра Сагайдачного

Гетьмана Петра Сагайдачного проголосили покровителем українського війська у Софійському соборі. Також освятили репліку його меча, яка зберігалася на затопленому кораблі, названому на його честь.

Як зазначає Міністерство культури та інформаційної політики, церемонію проводив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Сама ж подія стала можливою завдяки міністерству та Національному заповіднику "Софія Київська",

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"Цей меч – уособлення оборони рідної землі від загарбників. Вкрай символічно, що у ці дати його репліка була освячена. До того ж саме 20 квітня виповнюється 400 років з дня упокоєння гетьмана Петра Сагайдачного", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він додав, що до цієї дати планували привезти оригінал меча з Кракова. Але війна зробила це неможливим. З іншого боку, ніщо не завадило вшанувати Петра Сагайдачного та зробити його покровителем українського війська.

Зауважимо, що меч Петра Сагайдачного – подарунок польського королевича Владислава IV Вази. Його він вручив гетьманові за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Є припущення, що цей меч – символ головної місії справжнього воїна. Вона передбачає оборону рідної землі від ворогів. Оригінальний меч зберігається у Музейному комплексі "Королівський замок на Вавелі", що у Кракові.

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