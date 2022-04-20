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Біженців з України в Ірландії поселили в замку XV століття: зворушливі фото
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У всьому світі приймають українців, які вимушено покинули свої домівки, рятуючись від повномасштабної війни. Так, кільком мешканцям із Дніпра та Запоріжжя вдалося поселитися в ірландському замку XV століття.
Так, у своєму замку українців прихистили Баррі Хогіан та його дружина Лола. Тепер біженці з нашої країни можуть почуватися у безпеці в будівлі, спорудженій ще у XV столітті, пише Sky News.
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Він полетів до Польщі, залишивши допис, присвячений тому, що готовий дати дах над головою біженцям з України. До свого замку Балліндулі він повернувся з українцями з Дніпра та Запоріжжя.
У нас були емоційні потрясіння, певно, понад тиждень. Ми не були впевнені, що робимо і просто намагалися зробити для них краще, – сказав він.
Хогіан додав, що з кожним тижнем ситуація лише покращується. До замку постійно приходять люди та намагаються допомогти усім, чим можуть. А світлини, які з'явилися в мережі, показують, яким є побут українців, котрі врятувалися від війни у замку.
Зауважимо, що у тій же Польщі волонтером став актор Лів Шрайбер, який став зіркою фільму "Крик". Він готує для біженців з нашої країни їжу. Зокрема борщ. Готує обіди для наших земляків він спільно з організацією World Central Kitchen.
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