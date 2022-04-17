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Білий Дім випустив дві монети з Україною та з Зеленським
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У Білому Домі повідомили про появу пам'ятних монет, присвячених Україні та президенту Зеленському у рамках серії "Історичні моменти". Гроші від продажу спрямують на допомогу українцям.
У сувенірному магазині Білого дому у серії "Історичні моменти" з'явились дві пам'ятні монети з Україною та Володимиром Зеленським. Про це розповіли у Верховній Раді.
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Одну з монет присвятили зверненню українського президента до Конгресу США, яке відбулось 7 березня 2022. Промову Зеленського порівняли з легендарними виступами Черчилля під час Другої світової. Символічно вона отримала номер 7.
Друга монета під номером 6 з серії також із зображенням Зеленського, якого названо "героєм війни". Вона відсилає до вторгнення росії в Україну.
Вартість кожної монети - 100 доларів, а всі кошти від прибутку надійдуть на допомогу українському народу. Також це ще один прояв підтримки нашої країни Сполученими Штатами.
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