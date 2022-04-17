Білий Дім випустив дві монети з Україною та з Зеленським

У Білому домі випустили колекційні монети з Зеленським / whitehousegiftshop

У Білому Домі повідомили про появу пам'ятних монет, присвячених Україні та президенту Зеленському у рамках серії "Історичні моменти". Гроші від продажу спрямують на допомогу українцям.

У сувенірному магазині Білого дому у серії "Історичні моменти" з'явились дві пам'ятні монети з Україною та Володимиром Зеленським. Про це розповіли у Верховній Раді.

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Одну з монет присвятили зверненню українського президента до Конгресу США, яке відбулось 7 березня 2022. Промову Зеленського порівняли з легендарними виступами Черчилля під час Другої світової. Символічно вона отримала номер 7.

Друга монета під номером 6 з серії також із зображенням Зеленського, якого названо "героєм війни". Вона відсилає до вторгнення росії в Україну.

Вартість кожної монети - 100 доларів, а всі кошти від прибутку надійдуть на допомогу українському народу. Також це ще один прояв підтримки нашої країни Сполученими Штатами.

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