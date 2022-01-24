У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця

Космічне агентство NASA дає 1 мільйон доларів на розробку технологій виробництва продуктів харчування для астронавтів. А тим часом науковці розробили стратегію для марсіанської колонії на перші 100 років.

Компанії на зразок SpaceX багато зробили для того, щоб доставити людей на Марс. NASA розписав план польотів на Червону планету на десятиліття. Але мало хто думає, як насправді організувати довготривале поселення, пише scitechdaily.

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Основне завдання учасників конкурсу на найкраще меню для колонізаторів Марса та Місяця – показати продукти харчування, які можна буде створювати під час трирічної місії на Марс. Ці продукти мають забезпечити життєвою енергією екіпаж з чотирьох осіб.

"Для харчування астронавтів протягом тривалого часу, в умовах космічних подорожей, будуть потрібні інноваційні рішення", – говорить Джим Рейтер з NASA. Серед ідей вже презентували їстівні порошки та штучне м'ясо.

У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця

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