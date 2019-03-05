Шалені гроші: скільки українці витратили на покупку телефонів

У 2018 році в Україні було придбано 5,4 млн смартфонів, а також 1,5 млн кнопкових телефонів. Загалом на "оновлення" гаджетів українці витратили понад 30 мільярдів гривень. Дані стали відомими після дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Якщо порівнювати з 2017 роком, то попит на мобільні телефони виріс на 15%, а витрати на них – на 34%. Так, протягом минулого року українці щодня купували майже 19 тисяч телефонів, причому 14,8 тисячі з них були смартфонами.

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Середня ціна смартфона, що купувався в Україні у 2018 році, склала 5400 гривень. Кнопкові телефони купували в середньому за 620 гривень. Таким чином українці щодня витрачали на мобільні телефони по 82,4 млн гривень.

Для порівняння, за минулий рік було продано 610 тисяч ноутбуків (500 тисяч у 2017 році), на покупку яких було витрачено 8,6 млрд гривень (в середньому 14,1 тисячі гривень за одиницю). Телевізорів у 2018 році українці придбали 810 тисяч одиниць на 9 млрд гривень, тобто, в середньому, 11 тисяч гривень за пристрій.

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