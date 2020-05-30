Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У Швеції продають село-курорт

  • 44
Село Сатра Брунн у Швеції - фото 1
Село Сатра Брунн у Швеції / nytimes

У Швеції на продаж виставили "SPA-село" недалеко від Стокгольма. Вартість незвичайної нерухомості всього сім мільйонів доларів. Придбати її можуть усі охочі.

На території села Сатра Брунн розташований один з семи джерел найчистішої води в країні. Поселення займає близько 24 гектари, а ще 34 гектари додаються. Вартість села – 7 мільйонів доларів.

І ще: Влада Кіпру оплатить відпустку туристам, які підхопили COVID-19 на острові

У 1700 році на території Сатри Брунн доктор Семюель Скрагге виявив джерело. Він купив землю, побудувавши на ній будинку і лікарню. Згодом місце стало бальнеологічним курортом і ставало популярним серед місцевої еліти.

Пізніше село перейшло до місцевих підприємців, які перетворили його в SPA-курорт. Рієлтор, який займається продажем нерухомості відзначає, що обмежень для його покупки іноземцями немає.

У Швеції продають село-курорт - фото 407005

У Швеції продають село-курорт - фото 407006

У Швеції продають село-курорт - фото 407007

У Швеції продають село-курорт - фото 407008

У Швеції продають село-курорт - фото 407009

У Швеції продають село-курорт - фото 407010

У Швеції продають село-курорт - фото 407011

У Швеції продають село-курорт - фото 407012

Читайте також: У Греції назвали дату початку туристичного сезону

Джерело: nytimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
  • 26 травня, 18:21
  • 3646
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 663
Загрузка...
Новини