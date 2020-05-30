У Швеції продають село-курорт

У Швеції на продаж виставили "SPA-село" недалеко від Стокгольма. Вартість незвичайної нерухомості всього сім мільйонів доларів. Придбати її можуть усі охочі.

На території села Сатра Брунн розташований один з семи джерел найчистішої води в країні. Поселення займає близько 24 гектари, а ще 34 гектари додаються. Вартість села – 7 мільйонів доларів.

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У 1700 році на території Сатри Брунн доктор Семюель Скрагге виявив джерело. Він купив землю, побудувавши на ній будинку і лікарню. Згодом місце стало бальнеологічним курортом і ставало популярним серед місцевої еліти.

Пізніше село перейшло до місцевих підприємців, які перетворили його в SPA-курорт. Рієлтор, який займається продажем нерухомості відзначає, що обмежень для його покупки іноземцями немає.

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