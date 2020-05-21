У Греції назвали дату початку туристичного сезону

Влада Греції прийняла рішення розпочати туристичний сезон 15 червня. Міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Зазначається, що з 15 червня рейси будуть приземлятися тільки в міжнародному аеропорту Афін, але з 1 липня дозвіл на посадки міжнародних авіарейсів пошириться на всі аеропорти країни.

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Туристам буде дозволено в'їхати в Грецію, не проводячи заздалегідь тест на коронавірус і не проходячи обов'язковий карантин. Але працівники охорони здоров'я будуть проводити точкові тести за потреби. При цьому перші туристи будуть з країн "з обнадійливими епідеміологічним даними": Балкан і країн північної Європи, зокрема, з Німеччини.

Грецька влада обіцяє збільшити потенціал можливостей охорони здоров'я в декількох туристичних регіонах. Вони будуть забезпечені тестами і лікарями. Також буде розроблено оперативний план із боротьби з можливим виникненням спалаху інфекції.

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