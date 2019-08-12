У Швеції можна безкоштовно пожити на приватному острові

У Швеції запрошують креативних людей з усього світу безкоштовно тиждень пожити на приватному острові. Ideas Island (Острів ідей) розташований поблизу Стокгольма.

Власник будинку на маленькому острові – автор і публічний спікер Фредрік Харен – пропонує своїм гостям жити як на самоті, так і взяти з собою до п'яти друзів. Провести на острові можна тиждень або більше (якщо вдасться переконати господаря, що на перетворення вашої ідеї в шедевр потрібно більше часу).

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Острів ідей

"Ми хочемо створити сприятливе середовище для реалізації великих ідей в життя. Всі ми знаємо, що по-справжньому хороші ідеї приходять, коли ми на самоті і розслаблені, коли ми близькі до природи і в гармонії із всесвітом", – йдеться на сайті проєкту.

Заплатити доведеться тільки за квитки в Стокгольм і продукти. Також за бажанням можна пожертвувати кошти на благодійність.

Острів відкритий для відвідувачів з травня по вересень. Цього року графік відвідувань на весь період вже розписаний, але можна подати заявку на 2020 рік. Для цього треба лише заповнити форму на сайті проєкту і чекати лютий-березень, коли оголосять імена переможців.

Острів призначений для перетворення своїх ідей в шедевр

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