Мальовниче італійське село, за переїзд у яке платять гроші

Уявіть собі ідилічне село в Італії. Мер селища Борміда обіцяє заплатити 2 тисячі євро кожному, хто переїде туди.

Крім того, нові мешканці зможуть знімати житло всього за 12,5 євро на тиждень.

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Гірське село Борміда розташоване у провінції Савона на північному заході Італії. Поселення високо в горах, але при цьому недалеко від моря. Повітря там дуже чисте. Сьогодні це поселення налічує всього 394 жителів і ризикує стати італійським містом-примарою. Причина такої депопуляції безробіття: багато місцевих жителів виїхали з Борміди у пошуках роботи.

Щоб залучити нових жителів, мер комуни Даніеле Гальяно вирішив виплачувати грошову компенсацію всім тим, хто вирішить переселитися до них. Свою ініціативу він оприлюднив на офіційній сторінці в Facebook.

Наприклад, одна з пропозицій говорить: оренда будинку з кухнею, ванною, вітальнею, гаражем, коморою, підвалом і чотирма спальнями всього за якихось 50 євро на місяць (1,400 грн). Для порівняння: оренда будинку з двома спальнями в центрі Лондона обійдеться приблизно в 3 тисячі фунтів на тиждень (91 000 грн).

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