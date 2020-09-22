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У шкільному підручнику виявили ганебний ляп з датою заснування Києва

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Київ - фото 1
Київ / wikipedia

В українському підручнику для перших класів знайшли грубу помилку: датою заснування Києва зазначене XIX століття, а не 482 рік (V століття). При цьому автором підручника вказана Ольга Хорошковська, мати бізнесмена і колишнього чиновника Валерія Хорошковського.

На помилку звернув увагу киянин Володимир Людмирський у Facebook. Також "помолодшали" й історичні пам'ятники. Наприклад, Софійський собор і Києво-Печерську лавру також віднесли до 19 сторіччя.

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"Багато в Україні міст – великих і малих, молодих і старовинних. Одним із таких старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів", – йдеться в підручнику.

У шкільному підручнику виявили ганебний ляп з датою заснування Києва - фото 426769

У коментарях українці гнівно відреагували на такі ліпи: "Навіть Прилукам 935 років, а столиці кілька сотень!!! Століття не хватило розуму написати римськими. Сумно", "І найсумніше, що це навіть не помилка. Де дата заснування Києва (середина 5 сторіччя), а де спорудження Софії і Лаври (початок 11 століття). Плюс-мінус пів тисячі років", "Ольга Хорошковська, видно, добре знає історію. На жаль, так у всьому".

Відзначимо, що Ольга Хорошковська – доктор педагогічних наук, співробітник Інституту педагогіки і володарка державних премій в сфері освіти, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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