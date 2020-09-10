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В індійському Кашмірі уроки почали проводити в лісі: фото
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Місцевий департамент освіти бореться за учнів, яких через періодичне закриття освітніх закладів стає все менше. Такий підхід до навчання особливо актуальний у світлі подій, пов'язаних з пандемією коронавірусу.
15-річна Асматі Ян займається співом на лузі з видом на високі гори Кашміру. Поруч з нею сидять на ще майже 50 дітей – усі вони тепер навчаються просто неба.
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Кашмір – спірна область на північному заході Індії. Регіон – осередок напруги між Індією і Пакистаном. У серпні 2019 року уряд Індії позбавив штат Джамму і Кашмір особливого статусу і розділив його на дві союзні території.
У регіоні ввели комендантську годину, обмежили доступ до інтернету та мобільного зв'язку. Заняття у школах припинили до лютого. Взимку діти повернулися до школи, але ненадовго. У квітні навчальні заклади знову закрилися на карантин.
Ми плакали, коли закривали школи. Ми думали, що ніколи не зможемо прогресувати, – поділилася спогадами Асматі.
Асматі з бідної сім'ї. Ніхто з її родичів не має повного освіти. Цілий рік дівчинка вчилася самостійно за допомогою брата, який раніше відвідував середню школу, але тепер влаштувався різноробочим.
Багато дітей в Індії під час карантину отримали доступ до освіти за допомогою цифрових технологій, але в Асматі, як і у багатьох дітей в Кашмірській долині, немає смартфона.
Місцевий департамент освіти бореться за учнів, яких через періодичних закриттів навчальних центрів стає все менше.
Уроки в долині тепер проводяться на луках, у садах і соснових лісах. Учителі надають студентам маски для обличчя та дезінфікуючі засоби, намагаються забезпечити соціальну дистанцію.
Крім зараження, навчальний процес супроводжуються безліччю інших небезпек. В індійських лісах водяться дикі звірі, та й дорога до "школи" підступна: дітям доводиться переходити річки, які у сезон дощів розливаються. Вчителі щодня телефонують батькам, щоб дізнатися, чи дісталися учні до будинку.
Зауважимо, що державні школи недофінансовуються, а викладачі в умовах карантину проводять уроки на добровільній основі.
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