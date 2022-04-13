У РНБО назвали найпоширеніші шахрайські схеми під час війни

На жаль, під час війни є дуже багато людей, які намагаються нажитися на чужому горі. Тож у РНБО вирішили нагадати про найпоширеніші шахрайські схеми.

Рекомендуємо звернути увагу на ці маніпуляції шахраїв. Пам'ятайте, що інформований – означає озброєний.

До теми: У ДСНС попередили про нову шахрайську схему: не вірте їй

Найпоширеніші шахрайські схеми під час війни

1. Оголошення про оренду житла або евакуацію. Зловмисники пропонують в оренду тимчасово переміщеним особам житло або перевезення до безпечних місць. Просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів – зникають.

2. Збір коштів на допомогу. Шахраї публікують фейкові оголошення про збір коштів або створюють шахрайські сайти. Вони, як правило, схожі на сайти справжніх благодійних фондів. Також зламують сторінки у соціальних мережах і від імені власників збирають кошти буцімто на амуніцію.

3. Оголошення про продаж військової амуніції. Шахраї публікують в мережі фейкові оголошення щодо продажу бронежилетів і товарів для військових. Отримавши передоплату, аферисти зникають.

4. SMS-розсилки про грошову допомогу. Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу з текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" з посиланням, за яким не можна переходити! Нагадаємо, що кошти вам прийдуть на картку, яку ви відкрили для рахунку єПідтримка. А якщо сповіщення і прийде про зарахування коштів, то жодного посилання у ньому не буде.

Не будьте байдужими. Розкажіть про ці шахрайські схеми рідним і близьким. Це дозволить їм уникнути незапланованих витрат.

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