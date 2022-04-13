У ДСНС попередили про нову шахрайську схему: не вірте їй

На жаль, під час війни є низка людей, які намагаються нажитися на чужому горі. Це вкотре доводить чергова шахрайська схема, про яку розповіли у ДСНС.

Так, рятувальники розповіли про нову шахрайську схему. Вона стосується тих, хто проживає на Київщині, яку звільнили від окупантів.

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У ДСНС повідомили про те, що їм стало відомо про шахраїв. Вони представляються піротехніками та ходять по хатах. "Співробітники" ДСНС пропонують обстежити помешкання. Їхня буцімто задача – виявити та знешкодити вибухонебезпечні предмети. Усе це роблять, ясна річ, за оплату. Тож вас має насторожити така пропозиція!

Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді!, – наголошують у ДСНС.

У структурі наголошують на тому, що всі роботи з розмінування виконують безкоштовно. За них беруться згідно з планами та по черзі.

Якщо ж до вас завітали такі "співробітники" – повідомляйте правоохоронцям. Для цього телефонуйте за номером 102!

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