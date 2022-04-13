У гру playforukraine зіграли понад 500 тисяч людей: скільки атак вони здійснили на Росію

У гру вже зіграли 500 тисяч користувачів / Jonas Leupe

Раніше ми розповідали про круту онлайн-гру playforukraine. Її розробили львівські IT-фахівці, щоб допомогти долати ворога будь-де. Для цього потрібний був лише інтернет і смартфон.

Логіка гри дуже проста. Ви граєте, а ваше перебування на порталі допомагає блокувати сайти, які займаються обслуговуванням армії Росії. І вже відомо, скільки атак вдалося здійснити за понад місяць війни.

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У гру зіграли понад 500 тисяч людей

Михайло Федоров розповів, що у цю гру від моменту її запуску зіграли пів мільйона людей зі всього світу. З їхньою, маємо надію, і вашою, допомогою вдалося здійснити 587 мільярдів атак по 200 російських сайтах. Мовиться про сервіси, які співпрацюють з Міноборони Росії, банками, платіжними послугами й іншим.

Відомо, що у гру зіграли користувачі зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Тайваню, Франції, Литви, Ізраїлю й інших держав.

Як зіграти в гру

Зайдіть на цей сайт (якщо ви граєте в Україні, то вам необхідно використати VPN).

(якщо ви граєте в Україні, то вам необхідно використати VPN). Виконуйте завдання, які з'являться перед вами.

Якщо ви залишите сторінку на комп'ютері або смартфоні відкритою, це дозволить продовжувати блокувати сайти агресора.

У Мінцифри дякують кожному, хто долучається до гри. І ми вас закликаємо не зупинятися, адже це також чималий внесок у нашу перемогу.

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