Клієнтки бренду Rihanna Savage x Fenty знялись у новій кампанії

Rihanna знялась у кампейні з клієнтками свого бренду

Бренд популярної співачки Rihanna Savage x Fenty представив рекламну кампанію нової липневої колекції. Разом зі співачкою у ній знялися клієнтки і шанувальниці марки, які перемогли в конкурсі, який був оголошений навесні.

Фотографії вони зробили самі. Потім отримані кадри помістили на мальований фон із зображенням океану і тропічних рослин.

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Липневий дроп Savage x Fenty вже доступний для замовлення онлайн. Вартість білизни з нього варіюється від 13 до 84 доларів.

Раніше до амбасадорів Savage x Fenty приєдналася реп-виконавиця Megan Thee Stallion.

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