У рекламі Balmain знялися віртуальні моделі

Креативний директор Balmain попросив фотографа Камерона-Джеймса Вілсона створити "віртуальну армію" бренду.

Вілсон, який придумав першу "цифрову фотомодель" Шуду, розробив для неї подружок – Марго та Чжі.

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Три дівчини стали обличчями осінньо-зимової колекції одягу Balmain, яку поки що пропонують носити все-таки реальним людям, а не лише віртуальним.

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 30 Сер 2018 р. о 5:10 PDT

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 30 Сер 2018 р. о 5:12 PDT

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 30 Сер 2018 р. о 8:19 PDT

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 31 Сер 2018 р. о 3:28 PDT

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