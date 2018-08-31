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1 вересня Музика Привітання

У рекламі Balmain знялися віртуальні моделі

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Скоро звичайних моделей можуть замінити віртуальні - фото 1
Скоро звичайних моделей можуть замінити віртуальні

Креативний директор Balmain попросив фотографа Камерона-Джеймса Вілсона створити "віртуальну армію" бренду.

Вілсон, який придумав першу "цифрову фотомодель" Шуду, розробив для неї подружок – Марго та Чжі.

І ще: Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю

Три дівчини стали обличчями осінньо-зимової колекції одягу Balmain, яку поки що пропонують носити все-таки реальним людям, а не лише віртуальним.

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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